В Черкассах закрыли две школы из-за обнаруженного COVID-19 у работников

10 июня, 2020, 18:25

В Черкассах закрыли на карантин две школы, где выявлены случаи заражения коронавирусом среди работников, в одной из них должны были провести ВНО

Об этом в своем видеообращении на YouTubе сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов.

"В двух школах города Черкассы были зафиксированы положительные случаи инфицирования COVID-19. Буквально с сегодняшнего дня эти заведения отправляются на карантин. Все работники отправляются на самоизоляцию", - заявил он.

Воронов отметил, в школах, закрытых на карантин, прием документов для зачисления детей в первые классы продлили на две недели.

Выпускники 9 классов смогут получить свои свидетельства об образовании после завершения карантина.

Воронов также сообщил, что в одной за школ должны были проводить ВНО, потому сдачи экзаменов перенесут в другую школу.

Напомним, в Ирпене зафиксировали инфицирование коронавирусом работника местного детского сада, заведение решили закрыть на карантин.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вспышки коронавируса в столице не будут открывать два детсада в Шевченковском районе, еще один детсад в Соломенском районе Киева закрыли на карантин.

Детский сад "Калинка" в Броварах Киевской области, где лабораторно подтверждено коронавирус у 9 детей и 3 взрослых, закрыли до 20 июня .

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