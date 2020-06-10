В Черкассах закрыли две школы из-за обнаруженного COVID-19 у работников
Об этом в своем видеообращении на YouTubе сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов.
"В двух школах города Черкассы были зафиксированы положительные случаи инфицирования COVID-19. Буквально с сегодняшнего дня эти заведения отправляются на карантин. Все работники отправляются на самоизоляцию", - заявил он.
Воронов отметил, в школах, закрытых на карантин, прием документов для зачисления детей в первые классы продлили на две недели.
Выпускники 9 классов смогут получить свои свидетельства об образовании после завершения карантина.
Воронов также сообщил, что в одной за школ должны были проводить ВНО, потому сдачи экзаменов перенесут в другую школу.
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