В Беларуси "стесняются", что платят заоблачную зарплату украинскому футболисту Хачериди

10 июня, 2020, 16:40

Владелец футбольного клуба "Динамо" из Бреста Александр Зайцев заявил, что информация о зарплате украинца Евгения Хачериди в $ 400 тыс. не соответствует действительности

Об этом сообщает "Трибуна" .

По его словам, Хачериди получает большую по меркам чемпионата Беларуси зарплату, однако это не $ 400 тыс. в год.

"Эту цифру комментировать сложно. Не понимаю, откуда она взялась. Читал об этой цифре, ее обсуждали. Безусловно, у Жени зарплата по белорусским меркам немаленькая. Но сейчас ни у кого нет зарплат", - сказал Зайцев.

Он добавил, что сейчас в клубе непростая финансовая ситуация.

"Еще раз говорю, было нелегко по деньгам. С уважением отношусь к ребятам, которые меня поняли и выходят играть. Они знают, что я их не брошу. Заработаю, отдам", - пообещал Зайцев.

Ранее в белорусских СМИ сообщалось, что футболисты брестского "Динамо" получают лишь 10% от заработанного.

Напомним, 18 апреля Евгений Хачереди заработал красную карточку и пенальти , который привел к поражению брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси по футболу.

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