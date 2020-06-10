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Espreso.tvОбществоУмер президент Бурунди Нкурунзиза

Умер президент Бурунди Нкурунзиза


фото: reuters
В четверг, 9 июня, на 56-м году жизни скончался действующий президент Бурунди Нкурунзиза

Как пишет Reuters, президент был госпитализирован в субботу из-за плохого самочувствия. В официальном сообщении правительства говорится, что причиной смерти является остановка сердца.

20 мая в Бурунди состоялись президентские выборы, на которых победил Эварист Ндайишимийе, которого активно поддерживал Нкурунзиза. Инаугурация нового президента должна состояться в августе.

Нкурунзиза был избран президентом в 2005 году, он был лидером партии "Национальный конгресс за оборону демократии", которая выделилась из повстанческой группировки хуту.

В 2015 году выборы, на которых победил Нкурунзиза, сопровождались массовыми протестами с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также стычками с правоохранителями.

Накануне выборов в стране была предпринята попытка государственного переворота и свержения президента Нкурунзиза, однако вскоре зачинщики были арестованы.

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