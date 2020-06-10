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Espreso.tvСпортУкраинские теннисистки сыграют на турнире в Сербии

Украинские теннисистки сыграют на турнире в Сербии


фото: Getty Images
Трое украинских теннисисток сыграют на выставочном турнире в сербском Белграде

Об этом сообщает теннисист Янко Типсаревич в instagram.

Украинские теннисисты Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская сыграют на выставочном турнире Eastern European Championships в Белграде.

Турнир стартует на следующей неделе, однако точная дата пока не сообщается.

В мужской сетке также сыграет украинец Сергей Стаховский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko)

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