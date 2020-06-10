Украинские теннисистки сыграют на турнире в Сербии
10 июня, 2020, 17:48
Трое украинских теннисисток сыграют на выставочном турнире в сербском Белграде
Об этом сообщает теннисист Янко Типсаревич в instagram.
Украинские теннисисты Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская сыграют на выставочном турнире Eastern European Championships в Белграде.
Турнир стартует на следующей неделе, однако точная дата пока не сообщается.
В мужской сетке также сыграет украинец Сергей Стаховский.
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