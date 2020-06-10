Украинская компания-производитель тестов на коронавирус получала ценные компоненты из-за рубежа как гуманитарку

10 июня, 2020, 12:47

Украинский производитель ПЦР-систем для тестирования на коронавирус, ООО "Укргентех", получала ценные компоненты из-за рубежа гуманитарным грузом

Об этом говорится в расследовании журналистов программы ШУСТРОВА LIVE на телеканале Еспресо. В частности, 23 апреля на самолете с гуманитарным грузом из Китая для "Укргентеха" прибыли 6 коробок реагентов общим весом более 300 килограммов.

Соучредитель компании Бижан Шаропов, отвечая на вопрос, коммерческим или гуманитарным грузом они получали компоненты из-за рубежа, ответил: "Я не знаю. Мы транспортировкой не занимались. Я не знаю деталей".

Однако Шаропов уточнил, что компоненты "Укргентех" также получал и из других стран мира.

Документы о финансово-хозяйственной деятельности компании "Укргентех" на украинском рынке, которые есть в распоряжении редакции, свидетельствуют о том, что с начала года и до 27 апреля на внутреннем рынке Украины "Укргентех" для изготовления, по меньшей мере, 600 тысяч ПЦР-тестов закупил компонентов только на 492 тысяч гривень. Среди которых: ламинарный кабинет для полимеразной цепной реакции, специальные планшеты, магнитные наночастицы, микроцентрифужни пробирки и крышки к ним.

Зато от продажи партии в 600 тыс. тестов по цене 60 гривень компания заработала не менее 36 млн гривень.

"Я не могу вам выдавать эту информацию. Тесты у нас - очень дешевые. И, соответственно, большая часть цены приходится именно на сырье. Подробности я вам рассказать не могу", - сказал Шаропов.

Директор Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Михаил Тукало рассказал, что при изготовлении ПЦР-тестов "Укргентеха" используются довольно ценные компоненты, поэтому с ценой в 60 гривень компания не смогла бы покрыть даже свои расходы на компоненты.

"Мне кажется, это - невозможно. Есть очень ценные вещи в их тест-системе. Разве что они сами могут производить ферменты. У них должны быть лицензированные помещения, но я уверен на 100%, что таких нет", - сказал Михаил Тукало.

Напомним, украинское предприятие ООО "Укргентех" заявляет , что производит одну из самых дешевых в мире ПЦР тест-систем для выявления COVID-19. Стоимость такого одного теста составляет 60 гривень.

13 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал ПЦР-тесты на коронавирус, производимые компанией "Укргентех". ЦОЗ утверждает, что во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленому производителем.

О фирме-фаворите Офиса президента Украины и о спекуляции на распространении пандемии COVID-19 в Украине смотрите в программе ШУСТРОВА LIVE.