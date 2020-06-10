Украинцев освободили из "газового крепостничества": с июля можно будет менять поставщиков газа

10 июня, 2020, 17:13

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, которое позволяет бытовым потребителям свободно менять поставщика газа

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

Постановление об этом было принято на заседании комиссии 10 июня. Решение вступает в силу с 1 июля.

Как отмечается в обосновании решения, постановление направлено на облегчение условий заключения договора поставки природного газа между бытовым потребителем и новым поставщиком и, как следствие, упрощение процедуры смены поставщика природного газа.

Постановлением предусматривается, что для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новом поставщику заявление-присоединение с условиями договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" отметил, что постановление предусматривает выход украинских потребителей из "газового крепостничества".

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий", - написал он на своей странице в Facebook .