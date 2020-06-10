Украинцев освободили из "газового крепостничества": с июля можно будет менять поставщиков газа
Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.
Постановление об этом было принято на заседании комиссии 10 июня. Решение вступает в силу с 1 июля.
Как отмечается в обосновании решения, постановление направлено на облегчение условий заключения договора поставки природного газа между бытовым потребителем и новым поставщиком и, как следствие, упрощение процедуры смены поставщика природного газа.
Постановлением предусматривается, что для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новом поставщику заявление-присоединение с условиями договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" отметил, что постановление предусматривает выход украинских потребителей из "газового крепостничества".
"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий", - написал он на своей странице в Facebook .
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