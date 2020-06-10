Украина призвала Иран передать "черные ящики" для расследования сбивания самолета МАУ

10 июня, 2020, 22:13

Украина призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Для эффективности ИКАО - важны правила и доверие. Блокировка расследования лишает нас и того, и другого", - написал посол.

Он также добавил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии, которая продлится до 26 июня.

"Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО - применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным. Мы добьемся справедливости", - добавил Шевченко.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел заявили, что Иран до сих пор не ответил на ноту относительно сбитого самолета МАУ, которую Украина направила в январе.

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