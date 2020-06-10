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Espreso.tvОбществоУкраина призвала Иран передать "черные ящики" для расследования сбивания самолета МАУ

Украина призвала Иран передать "черные ящики" для расследования сбивания самолета МАУ

Украина призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Для эффективности ИКАО - важны правила и доверие. Блокировка расследования лишает нас и того, и другого", - написал посол.

Он также добавил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии, которая продлится до 26 июня.

"Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО - применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным. Мы добьемся справедливости", - добавил Шевченко.

  • Напомним, что в Министерстве иностранных дел заявили, что Иран до сих пор не ответил на ноту относительно сбитого самолета МАУ, которую Украина направила в январе.

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