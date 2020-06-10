Трамп приказал создать полярный флот ледоколов США для Арктики и Антарктиды

10 июня, 2020, 11:35

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о развертывании полярного флота ледоколов для обеспечения присутствия Америки в регионах Арктики и Антарктики, а также защиты национальных интересов и безопасности Соединенных Штатов

Об этом говорится в меморандуме, обнародованном Белым домом во вторник.

"Осуществить обзор требований для программы закупки флота ледоколов по обеспечению полярной безопасности, а также связанных с этим активов и ресурсов, способных обеспечить постоянное присутствие США в регионах Арктики и Антарктики", - говорится в одном из пунктов документа с распоряжением соответствующим главам министерств и ведомств США.

Как подчеркивается в меморандуме, эти усилия направлены на поддержку национальных интересов и стратегии национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов.

При этом отмечается, что обзор "должен содержать обеспечить постоянное присутствие США в регионе Антарктики в соответствии с системой Договора об Антарктике".

Планируется, что до 2029 финансового года полярный флот США должен пройти все испытания и начать полноценное функционирование.

Согласно распоряжению Трампа, в этом году необходимо создать не менее трех тяжелых ледоколов и изучить возможность использования ледоколов среднего класса. Необходимо будет также выбрать места в США и других странах, где смогут швартоваться ледоколы.

Сейчас береговая охрана США имеет в своем распоряжении тяжелый ледокол Polar Star и средний Healy.

В прошлом году тогдашний советник США по национальной безопасности Джон Болтон отмечал , что ледоколы нужны США для сдерживания агрессивной политики России и Китая.