Шмыгаль обсудил с вицепремьером Канады безвиз и соглашение о свободной торговле
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Рад знакомству и первой беседе с верным другом Украины, вице-премьером Канады Христей Фриланд. Обсудили либерализацию визового режима Украины и Канады и расширение соглашения о свободной торговле", - написал Шмыгаль.
Глава украинского правительства поблагодарил канадского вице-премьера за последовательную поддержку Украины и отметил важность для Украины иметь "таких надежных партнеров".
Как сообщается на правительственном портале во вторник, стороны заверили друг друга в желании продолжать активное развитие двустороннего сотрудничества, несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией коронавируса.
Премьер Украины и вице-премьер Канады обсудили вопросы сотрудничества двух стран в финансовой сфере. Шмыгаль подтвердил заинтересованность Украины в активизации процесса и заверил в готовности принять в Украине группу канадских экспертов.
Также темой разговора стало расширение двустороннего соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) на сферу услуг и инвестиций. Глава украинского правительства подчеркнул, что объем торговли между двумя странами может быть существенно увеличен.
Со своей стороны, Фриланд подчеркнула, что Украина и Канада показали пример позитивного сотрудничества во времена пандемии коронавируса, и выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в торгово-экономической сфере, говорится в сообщении. Кроме того, вице-премьер Канады заверила украинскую сторону в поддержке по противодействию вооруженной агрессии РФ и в неизменности курса по внедрению санкций против страны-агрессора.
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