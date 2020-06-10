Сельский клуб сыграет домашний матч УПЛ на самом большом стадионе Украины

10 июня, 2020, 15:16

Матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Колос" - "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

После восстановления сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, "Шахтер" решил договариваться с соперниками, чтобы все матчи проходили на самой большой арене Украины. Ранее на стадионе были сыграны поединки УПЛ против "Динамо" и "Десны".

Матч состоится 14 июня. Начало в 17:00. Встреча пройдет без зрителей.

В турнирной таблице УПЛ "горняки" занимают первую строчку, "Колос" идет шестым и борется за путевку в Лигу Европы.