Сельский клуб сыграет домашний матч УПЛ на самом большом стадионе Украины
10 июня, 2020, 15:16
Матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Колос" - "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
После восстановления сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, "Шахтер" решил договариваться с соперниками, чтобы все матчи проходили на самой большой арене Украины. Ранее на стадионе были сыграны поединки УПЛ против "Динамо" и "Десны".
Матч состоится 14 июня. Начало в 17:00. Встреча пройдет без зрителей.
В турнирной таблице УПЛ "горняки" занимают первую строчку, "Колос" идет шестым и борется за путевку в Лигу Европы.
- Напомним, 6 июня в 25-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил в Киеве "Десну" .
- 27 мая сообщалось, что донецкий "Шахтер" завершит текущий сезон на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.
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