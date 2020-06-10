СБУ разоблачила на Луганщине сделку с комплектующими к танковым снарядам для нужд РФ

10 июня, 2020, 14:46

В Луганской области правоохранители разоблачили производство танковых снарядов для российской армии

Об этом сообщает пресс служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, четверо переселенцев из оккупированной части Донбасса завозили контрабандным путем комплектующие к танковым боеприпасам российского производства.

"На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили в Украину как металлолом", - говорится в сообщении.

Уже в Украине дельцы на собственных производственных мощностях переделывали боеприпасы, после чего возвращали их на российские оборонные предприятия.

Отмечается, что на данный момент продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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