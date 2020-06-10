Российскому народу через несколько лет будет стыдно, - Зеленский об аннексии Крыма

10 июня, 2020, 11:21

Об этом он сказал в интервью УП.

Он назвал главным основанием для возвращения Крыму правды.

"Стыдно будет российскому народу через несколько лет за то, что произошло. Без возврата Крыму не будет единения, возможности нормально и откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народам в будущем поколении. Это невозможно. Мы соседи. Мы живем в этой квартире и никто переселяться не собирается", - сказал Зеленский.

При этом он не может дать прогноз, когда Крым вернется под контроль Украины.