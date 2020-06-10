Российскому народу через несколько лет будет стыдно, - Зеленский об аннексии Крыма
10 июня, 2020, 11:21
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыму нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией
Об этом он сказал в интервью УП.
Он назвал главным основанием для возвращения Крыму правды.
"Стыдно будет российскому народу через несколько лет за то, что произошло. Без возврата Крыму не будет единения, возможности нормально и откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народам в будущем поколении. Это невозможно. Мы соседи. Мы живем в этой квартире и никто переселяться не собирается", - сказал Зеленский.
При этом он не может дать прогноз, когда Крым вернется под контроль Украины.
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
Читайте также
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-