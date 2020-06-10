"Сенсорная кнопка" для голосования в Раде будет стоить от 150 до 300 млн грн, - Разумков

10 июня, 2020, 22:39

Система для голосования в Верховной Раде, которая предотвращала бы кнопкодавство, будет стоить от 150 до 300 млн грн

Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает "Укринформ".

"Постоянно, почти на каждом аппаратном совещании, которое происходит у меня каждую неделю, мы говорим о том, что надо и что можем сделать для того, чтобы ввести именно сенсорную кнопку. К сегодняшней действующей системы "Рада-3" присоединить блок, который бы отвечал в том смысле, в котором мы все с вами привыкли к сенсору, то есть к отпечаткам пальцев, невозможно. Технически это сделать нельзя. Можно поставить другую систему, но если я вам назову, сколько она будет стоить ... По разным оценкам - от 150 до 300 млн грн ... Это для того, чтобы заменить систему, которая будет соответствовать тем условиям, о которых вы говорите " , - сказал спикер.

Разумков уточнил, что в эту сумму входят оборудование, программное обеспечение, полный комплекс работ, связанный с осуществлением этой системы. Также это замена мониторов и сенсорной кнопки для голосования.

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