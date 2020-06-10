"Сенсорная кнопка" для голосования в Раде будет стоить от 150 до 300 млн грн, - Разумков
Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает "Укринформ".
"Постоянно, почти на каждом аппаратном совещании, которое происходит у меня каждую неделю, мы говорим о том, что надо и что можем сделать для того, чтобы ввести именно сенсорную кнопку. К сегодняшней действующей системы "Рада-3" присоединить блок, который бы отвечал в том смысле, в котором мы все с вами привыкли к сенсору, то есть к отпечаткам пальцев, невозможно. Технически это сделать нельзя. Можно поставить другую систему, но если я вам назову, сколько она будет стоить ... По разным оценкам - от 150 до 300 млн грн ... Это для того, чтобы заменить систему, которая будет соответствовать тем условиям, о которых вы говорите " , - сказал спикер.
Разумков уточнил, что в эту сумму входят оборудование, программное обеспечение, полный комплекс работ, связанный с осуществлением этой системы. Также это замена мониторов и сенсорной кнопки для голосования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-