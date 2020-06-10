Путешествия в Европу могут возобновиться с 1 июля - Еврокомиссия
10 июня, 2020, 17:39
Европейская комиссия рассматривает возможность открытия внешних границ ЕС с 1 июля
Об этом сообщает Bloomberg .
Свои рекомендации об открытии границ для туристов Еврокомиссия предоставит правительствам стран-членов ЕС уже завтра.
По словам вице-президента Комиссии и главы внешнеполитического ведомства блока Жозепа Борелли, рекомендации "учитывают ряд принципов и критериев" и "основанные на общем скоординированном подходе государств-членов".
К июлю внешние границы ЕС будут закрыты.
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