ПСЖ решил избавиться от 35-летнего капитана
10 июня, 2020, 17:15
Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва покинет клуб по окончании этого сезона
Об этом сообщает L'Equipe.
У 35-летнего бразильца заканчивается контракт с клубом этим летом и парижане не будут предлагать новое соглашение центрбеку.
Тиаго Силва выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя 310 матчей, забил 17 мячей и отдавал 5 ассистов. Бразилец не прочь вернуться в итальянский "Милан", где выступал до переезда в чемпионат Франции.
- 4 июня стало известно, что "Барселона" отказалась от покупки бразильского форварда французского ПСЖ Неймара.
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