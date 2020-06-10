ПСЖ решил избавиться от 35-летнего капитана

10 июня, 2020, 17:15

Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва покинет клуб по окончании этого сезона

Об этом сообщает L'Equipe.

У 35-летнего бразильца заканчивается контракт с клубом этим летом и парижане не будут предлагать новое соглашение центрбеку.

Тиаго Силва выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя 310 матчей, забил 17 мячей и отдавал 5 ассистов. Бразилец не прочь вернуться в итальянский "Милан", где выступал до переезда в чемпионат Франции.