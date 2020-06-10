 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПСЖ решил избавиться от 35-летнего капитана

ПСЖ решил избавиться от 35-летнего капитана


фото: Getty Images
Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва покинет клуб по окончании этого сезона

Об этом сообщает L'Equipe.

У 35-летнего бразильца заканчивается контракт с клубом этим летом и парижане не будут предлагать новое соглашение центрбеку.

Тиаго Силва выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя 310 матчей, забил 17 мячей и отдавал 5 ассистов. Бразилец не прочь вернуться в итальянский "Милан", где выступал до переезда в чемпионат Франции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

больше новостей

10 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать