Протесты в США: в Техасе похоронили убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда

10 июня, 2020, 08:30

В Хьюстоне (штат Техас, США) состоялись похороны Джорджа Флойда, умершего в результате применения к нему полицейскими насилия

Об этом сообщает CNN.

Прощальную речь произнес активист за гражданские права чернокожих и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

На церемонии прощания также выступили кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, члены палаты представителей США и мэр Хьюстона.

Байден, в частности, отметил, что "похороны Флойда - это время для расовой справедливости".

После церемония прощания гроб с телом Флойда повезли на кладбище, где он был похоронен рядом с матерью.