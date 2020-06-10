Протесты в США: в Техасе похоронили убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда
10 июня, 2020, 08:30
В Хьюстоне (штат Техас, США) состоялись похороны Джорджа Флойда, умершего в результате применения к нему полицейскими насилия
Об этом сообщает CNN.
Прощальную речь произнес активист за гражданские права чернокожих и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.
На церемонии прощания также выступили кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, члены палаты представителей США и мэр Хьюстона.
Байден, в частности, отметил, что "похороны Флойда - это время для расовой справедливости".
После церемония прощания гроб с телом Флойда повезли на кладбище, где он был похоронен рядом с матерью.
- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков. Впоследствии в мире начались акции протеста.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
- Министр обороны США Марк Эспер призвал военных оставаться "аполитичными" и заявил, что Пентагон хочет защитить право граждан на протест и мирные собрания.
- В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса приняла расформировать отдел полиции, сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране.