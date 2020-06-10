Протесты против расизма: художник Бэнкси посвятил работу свергнутому памятнику работорговца в Великобритании
Фото работы Бэнкси опубликовал в Instagram.
На рисунке Бэнкси изобразил участников акций протеста в Бристоле в Великобритании, которые пытаются свергнуть бронзовую статую Колстона.
"Что нам делать с пустым постаментом среди Бристоля? Вот есть идея, которая устраивает как тех, кто скучает по статуе Колстона, так и тех, кто этого не делает. Мы вытаскиваем его из воды, ставим обратно на постамент, обвязываем тросом шею и ставим вокруг несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину, которые пытаются его свергнуть. Все счастливы. Знаменитый день отметили ", - отметил художник.
Отметим, В Великобритании Колстон известный как меценат, выделял деньги на строительство новых больниц. Однако также известно, что состояние он заработал на работорговле. Его статуя в Бристоле давно была поводом для споров - часть жителей считала, что ее надо убрать.
. . What should we do with the empty plinth in the middle of Bristol ? Here's an idea that caters for both those who miss the Colston statue and those who do not . We drag him out the water, put him back on the plinth, tie cable round his neck and commission some life size bronze statues of protestors in the act of pulling him down . Everyone happy. A famous day commemorated.
- Напомним, 8 июня в британском Бристоле протестующие снесли статую известного работорговца 17-го века Эдварда Колстона и сбросили в реку. Акции начались после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.
- Протесты распространились на всю территорию США. На фоне протестов активизировались мародеры, которые совершают поджоги и грабят магазины .
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций.
- Также Трамп пригрозил задействовать закон о восстании от 1807 года, который позволяет президенту вывести на улицы регулярные войска для подавления беспорядков.
- Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не поддерживает намерение Трампа использовать военных для подавления протестов и беспорядков.
- Генпрокурор США заявил о доказательствах вмешательства в протесты радикальных групп.
- Трамп приказал вывести Нацгвардию США из Вашингтона.
- В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса постановил расформировать отдел полиции, сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране.
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