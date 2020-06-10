Протесты против расизма: художник Бэнкси посвятил работу свергнутому памятнику работорговца в Великобритании

10 июня, 2020, 15:51

Британский уличный художник Бэнкси представил новую работу, которую посвятил свержению памятника английскому работорговцу 17 века Эдварду Колстону

Фото работы Бэнкси опубликовал в Instagram.

На рисунке Бэнкси изобразил участников акций протеста в Бристоле в Великобритании, которые пытаются свергнуть бронзовую статую Колстона.

"Что нам делать с пустым постаментом среди Бристоля? Вот есть идея, которая устраивает как тех, кто скучает по статуе Колстона, так и тех, кто этого не делает. Мы вытаскиваем его из воды, ставим обратно на постамент, обвязываем тросом шею и ставим вокруг несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину, которые пытаются его свергнуть. Все счастливы. Знаменитый день отметили ", - отметил художник.

Отметим, В Великобритании Колстон известный как меценат, выделял деньги на строительство новых больниц. Однако также известно, что состояние он заработал на работорговле. Его статуя в Бристоле давно была поводом для споров - часть жителей считала, что ее надо убрать.

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