Прокуратура Швеции установила убийцу премьера Улофа Пальме, застреленного в 1986 году

10 июня, 2020, 11:42

Прокуратура Швеции назвала имя убийцы премьера Улофа Пальме, который был застрелен в 1986 году

Прокуратура считает, что убийцей является Стиг Энгстрем, который покончил с собой в 2000 году, сообщает ВВС.

По словам главного прокурора Кристена Петерсона, поскольку Энгстрем умер, правоохранители не будут предъявить ему обвинения. Вероятно, Энгстрем убил Палм из-за левых взглядов премьер-министра.

"Дело закрыто", - сообщил прокурор.

Стиг Энгстрем был сотрудником страховой компании Skandia, в день убийства премьера Пальме он работал допоздна в штаб-квартире фирмы, недалеко от места преступления.

Ранее Энгстрем наряду с еще 20 прохожими фигурировал как свидетель убийства Пальме. Во время следствия он лгал о том, что пытался реанимировать Пальме. Впоследствии выяснилось, что он проходил обучение по стрельбе из огнестрельного оружия.

Впервые он был идентифицирован как подозреваемый журналистом Томасом Петтерссоном, и полиция начала расследовать дело Энгстрема через 18 лет после его самоубийства.

Премьер Улоф Пальме был застрелен 28 февраля 1986 г. на центральной улице Стокгольма Свеавеген. В тот день премьер со своей женой Лисбет возвращались из кинотеатра без охраны.

На одном из перекрестков к ним подошел неизвестный мужчина, который дважды выстрелил в премьера из револьвера марки "Смит-Вессон".

В 1989 году прокуратура ошибочно обвинила в убийстве Кристера Петтерссона - наркозависимого, который фигурировал в многочисленных уголовных делах.