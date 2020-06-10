Правительство назначило врио министра экологии

10 июня, 2020, 14:39

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 июня, назначил Ирину Ставчук временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Ставчук Ирину Ивановну первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины", - написал он.

Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей министра на нее.