 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство назначило врио министра экологии

Правительство назначило врио министра экологии

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 июня, назначил Ирину Ставчук временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Ставчук Ирину Ивановну первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины", - написал он.

Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей министра на нее.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

больше новостей

10 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать