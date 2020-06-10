Правительство назначило нового руководителя Госгеокадастра: им стал экс-уполномоченный президента по земельным вопросам
10 июня, 2020, 16:11
Кабинет Министров назначил главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастров уполномоченного президента Зеленского по земельным вопросам Романа Лещенко
Решение об этом правительство приняло на заседании 10 июня.
Отметим, Лещенко с октября 2019 года работал внештатным уполномоченным президента Зеленского по земельным вопросам.
Предыдущего главу Госгеокадастра Дениса Башлыка уволили в мае.
Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. Является депутатом Жашковского районного совета, а также возглавляет основанную им группу аграрных компаний, производит сельскохозяйственную продукцию.
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