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Espreso.tvОбществоПравительство назначило нового руководителя Госгеокадастра: им стал экс-уполномоченный президента по земельным вопросам

Правительство назначило нового руководителя Госгеокадастра: им стал экс-уполномоченный президента по земельным вопросам


фото: agropolit
Кабинет Министров назначил главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастров уполномоченного президента Зеленского по земельным вопросам Романа Лещенко

Решение об этом правительство приняло на заседании 10 июня.

Отметим, Лещенко с октября 2019 года работал внештатным уполномоченным президента Зеленского по земельным вопросам.

Предыдущего главу Госгеокадастра Дениса Башлыка уволили в мае.

Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. Является депутатом Жашковского районного совета, а также возглавляет основанную им группу аграрных компаний, производит сельскохозяйственную продукцию.

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