Правительство назначило нового руководителя Госгеокадастра: им стал экс-уполномоченный президента по земельным вопросам

10 июня, 2020, 16:11

Кабинет Министров назначил главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастров уполномоченного президента Зеленского по земельным вопросам Романа Лещенко

Решение об этом правительство приняло на заседании 10 июня.

Отметим, Лещенко с октября 2019 года работал внештатным уполномоченным президента Зеленского по земельным вопросам.

Предыдущего главу Госгеокадастра Дениса Башлыка уволили в мае.

Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. Является депутатом Жашковского районного совета, а также возглавляет основанную им группу аграрных компаний, производит сельскохозяйственную продукцию.