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Espreso.tvОбществоПравительство назначило Эмине Джапарову заместителем главы МИД

Правительство назначило Эмине Джапарову заместителем главы МИД

Правительство на заседании в среду официально назначило Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Эмине будет курировать следующие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол; Крым. Но первый заместитель - это, конечно, гораздо больше и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи", - написал Кулеба.

Как известно, президент Владимир Зеленский согласовал назначение Джапаровой 18 мая. Впоследствии она сама уточнила, что согласование произошло на встрече с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса.

Эмине Джапаров четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью прошлого года.В 2014 году она работала видеоредактором, помощницей главного редактора сайта "Крым.Реалии". С 2011 до 2014 года была автором, ведущей и выпускающей редактором нескольких программ на телеканале "ATR".

На должности Джапаров планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатией.

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