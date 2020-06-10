Правительство назначило Эмине Джапарову заместителем главы МИД

10 июня, 2020, 13:58

Правительство на заседании в среду официально назначило Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Эмине будет курировать следующие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол; Крым. Но первый заместитель - это, конечно, гораздо больше и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи", - написал Кулеба.

Как известно, президент Владимир Зеленский согласовал назначение Джапаровой 18 мая. Впоследствии она сама уточнила, что согласование произошло на встрече с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса.

Эмине Джапаров четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью прошлого года.В 2014 году она работала видеоредактором, помощницей главного редактора сайта "Крым.Реалии". С 2011 до 2014 года была автором, ведущей и выпускающей редактором нескольких программ на телеканале "ATR".

На должности Джапаров планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатией.