Поставщиков газа для населения можно будет выбрать в мобильном приложении

10 июня, 2020, 21:25

Украинцы смогут выбрать поставщика газа, воспользовавшись мобильным приложением "Энергетика онлайн". Об этом рассказал Роман Ницович, директор по исследованиям Dixi Group в эфире программы Energo Live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо"

"Относительно того, где можно найти перечень поставщиков, из которых можно выбрать. В Европе это реализуется через сервис сравнения ценовых предложений, где видно продукты разных поставщиков. В Украине это пока реализовано только через мобильное приложение "Энергетика онлайн", которое наш аналитический центр совместно с регулятором запустил в прошлом году ", - пояснил Ницович.

По его словам, приложение пока содержит не все ценовые предложения. "Но по крайней мере это первый шаг к такому удобному инструменту", отметил представитель Dixi Group.

Он также ответил на вопрос зрителя, смогут ли соседи выбрать разных поставщиков, учитывая, что "труба одна".

"Ситуация такая же, как в магазине: магазин один, а сорта хлеба в нем различные продаются. Так же и труба - по ней может течь газ различных владельцев. То есть газ разных поставщиков может идти в разных потребителей ", - отметил Ницович.

Такой же принцип распространяется и на многоэтажки, добавил Святослав Павлюк, директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины".