Поставщиков газа для населения можно будет выбрать в мобильном приложении
"Относительно того, где можно найти перечень поставщиков, из которых можно выбрать. В Европе это реализуется через сервис сравнения ценовых предложений, где видно продукты разных поставщиков. В Украине это пока реализовано только через мобильное приложение "Энергетика онлайн", которое наш аналитический центр совместно с регулятором запустил в прошлом году ", - пояснил Ницович.
По его словам, приложение пока содержит не все ценовые предложения. "Но по крайней мере это первый шаг к такому удобному инструменту", отметил представитель Dixi Group.
Он также ответил на вопрос зрителя, смогут ли соседи выбрать разных поставщиков, учитывая, что "труба одна".
"Ситуация такая же, как в магазине: магазин один, а сорта хлеба в нем различные продаются. Так же и труба - по ней может течь газ различных владельцев. То есть газ разных поставщиков может идти в разных потребителей ", - отметил Ницович.
Такой же принцип распространяется и на многоэтажки, добавил Святослав Павлюк, директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины".
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) позволила бытовым потребителям с 1 июля свободно менять поставщика газа.
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