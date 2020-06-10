Послы ЕС на год продлили "крымские" санкции против России, - журналист
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йоозвяк.
"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", - написал он.
EU ambassadors have now given green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by one year. no changes. #Ukraine #Russia- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 10, 2020
"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарны нашим партнерам за их непоколебимую поддержку", - прокомментировал решение послов представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
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