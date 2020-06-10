Почти 90% заболеваний передаются через руки, - КГГА

10 июня, 2020, 20:46

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург заявила, что почти 90% заболеваний передаются через руки

Об этом она сказала в интервью "Укринформ" .

"COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки", - отметила Гинзбург.

По ее словам, медицинская отрасль делает все необходимое, чтобы количество новых больных уменьшалась, но "что-то должны сделать сами граждане".

"Потому что, если, например, вы взялись за десять ручек различных учреждений и подъездов, а потом потерли глаз или под носом - вы можете заболеть. И даже сейчас нельзя, чтобы сели десять человек и распивали в обеденный перерыв кофе, поэтому что в каждом потенциально COVID-19 ", - резюмировала чиновник.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .