Почти 90% заболеваний передаются через руки, - КГГА
Об этом она сказала в интервью "Укринформ" .
"COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки", - отметила Гинзбург.
По ее словам, медицинская отрасль делает все необходимое, чтобы количество новых больных уменьшалась, но "что-то должны сделать сами граждане".
"Потому что, если, например, вы взялись за десять ручек различных учреждений и подъездов, а потом потерли глаз или под носом - вы можете заболеть. И даже сейчас нельзя, чтобы сели десять человек и распивали в обеденный перерыв кофе, поэтому что в каждом потенциально COVID-19 ", - резюмировала чиновник.
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