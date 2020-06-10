Официальный курс: доллар незначительно подорожал

10 июня, 2020, 09:22

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 10 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,64 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,09 гривни за евро. По состоянию на 8 июня курс был 30,15 гривни.