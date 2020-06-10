Официальный курс: доллар незначительно подорожал
10 июня, 2020, 09:22
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 10 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,64 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,09 гривни за евро. По состоянию на 8 июня курс был 30,15 гривни.
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