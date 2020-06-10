Один ПЦР-тест вместо двух: МЗ изменило правила определения выздоровления от COVID-19
10 июня, 2020, 10:47
Министерство здравоохранения меняет подход к снятию диагноза COVID-19
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает УП.
"Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-тесты. Сегодняшние критерии - это отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест", - сказал он.
- Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина.
Читайте также
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
-
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-