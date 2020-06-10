Один ПЦР-тест вместо двух: МЗ изменило правила определения выздоровления от COVID-19

10 июня, 2020, 10:47

Министерство здравоохранения меняет подход к снятию диагноза COVID-19

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает УП.

"Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-тесты. Сегодняшние критерии - это отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест", - сказал он.