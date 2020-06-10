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Espreso.tvОбществоОдин ПЦР-тест вместо двух: МЗ изменило правила определения выздоровления от COVID-19

Один ПЦР-тест вместо двух: МЗ изменило правила определения выздоровления от COVID-19


фото: reuters
Министерство здравоохранения меняет подход к снятию диагноза COVID-19

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает УП.

"Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-тесты. Сегодняшние критерии - это отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест", - сказал он.

  • Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина.
 
 
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