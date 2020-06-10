Обращение "Европейской Солидарности" к фракциям Политической Партии "ГОЛОС" и политической партии "Батькивщина", депутатским группам "Партия "За майбутне" и "ДОВИРА"
Три месяца деятельности второго правительства Зеленского лишь усугубили кризис, который породил первое правительство Зеленского. Отечественная промышленность падает рекордными темпами, растет безработица, дыра в бюджете уже достигла 300 миллиардов, с начала года не выполняется бюджет, откровенно уничтожается атомная энергетика, разрушается энергетическая независимость страны. Власть потеряла контроль над криминогенной ситуацией и ситуацией по безопасности в государстве и не может его восстановить.
Нынешний Кабинет министров не сумел обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 миллиардов гривень в спецфонд для борьбы с COVID-19.
Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономического кризиса в Украине - потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать приближению катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства.
Первый шаг сделан - уже получены подписные листы выражения недоверия нынешнему Кабинету министров.
Второй шаг - мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы уволить Правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке.
"Европейская Солидарность" обращается к коллегам из фракции Политической Партии "ГОЛОС", фракции политической партии "Батькивщина", депутатским группам "Партии "За майбутне" и "ДОВИРА" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие второму правительству Зеленского.
Чем быстрее этот Кабмин уйдет в отставку, тем меньший вред он нанесет отечественной экономике и тем менее разрушительными будут последствия их деятельности!
Друзья, время исправлять ошибки!
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