Обращение "Европейской Солидарности" к фракциям Политической Партии "ГОЛОС" и политической партии "Батькивщина", депутатским группам "Партия "За майбутне" и "ДОВИРА"

10 июня, 2020, 07:55

Уважаемые коллеги! Критическая ситуация в государстве, умноженная на полную неспособность правительства и монобольшинства противостоять сегодняшним вызовам, нуждаются в неотложной консолидации оппозиционных сил

Три месяца деятельности второго правительства Зеленского лишь усугубили кризис, который породил первое правительство Зеленского. Отечественная промышленность падает рекордными темпами, растет безработица, дыра в бюджете уже достигла 300 миллиардов, с начала года не выполняется бюджет, откровенно уничтожается атомная энергетика, разрушается энергетическая независимость страны. Власть потеряла контроль над криминогенной ситуацией и ситуацией по безопасности в государстве и не может его восстановить.

Нынешний Кабинет министров не сумел обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 миллиардов гривень в спецфонд для борьбы с COVID-19.

Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономического кризиса в Украине - потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать приближению катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства.

Первый шаг сделан - уже получены подписные листы выражения недоверия нынешнему Кабинету министров.

Второй шаг - мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы уволить Правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке.

"Европейская Солидарность" обращается к коллегам из фракции Политической Партии "ГОЛОС", фракции политической партии "Батькивщина", депутатским группам "Партии "За майбутне" и "ДОВИРА" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие второму правительству Зеленского.

Чем быстрее этот Кабмин уйдет в отставку, тем меньший вред он нанесет отечественной экономике и тем менее разрушительными будут последствия их деятельности!

Друзья, время исправлять ошибки!

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