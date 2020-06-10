На Киевщине еще один детсад закрыли на карантин из-за коронавируса: заболело девять детей

Об этом на брифинге заявил в.и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает "Укринформ" .

"Детский сад "Калинка" в Броварах - лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом у 9 детей и 3 взрослых. На стационарном лечении в Киевской областной детской больнице в Боярке находится один ребенок, остальные дети - на самоизоляции дома, чувствуют себя хорошо. Воспитательнице, у которой первой обнаружили заболевания, врачи оказывают неотложную стационарную помощь. Остальные взрослые на самоизоляции ", - сказал Володин.

По его словам, 6 июня протестировано 25 детей и 17 взрослых, 8 июня было сделано ПЦР-тест родителям больных детей. 9 июня - 25 педагогам.

"Результаты еще исследуются. Заведение полностью закрыто до 20 июня. Учитывая сроки самоизоляции родителей и детей проведена дезинфекция помещений", - сказал он.

Детский сад "Сказка" в Ирпене из-за инфицирования помощницы повара также закрыли.

В Тернополе детсад временно закрыли на карантин.

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