Менеджер рассказал, почему Гвоздик решил уйти из бокса

10 июня, 2020, 09:15

Менеджер Александра Гвоздика Эгис Климас заявил, что украинец оставил бокс ради бизнеса

Об этом сообщает ESPN.

По словам менеджера, Гвоздик неожиданно завершил карьеру в 33 года, чтобы заняться бизнесом.

"Он очень умный парень. Саша понял, что заниматься одновременно спортом и бизнесом не получится. Он из тех, кто отдается делу на 100 процентов. Поэтому Гвоздик время думал над тем, чем ему заниматься дальше. Это его выбор", - сказал Климас .

Последний поединок Гвоздик провел 19 октября 2019 г. и проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву в бою за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Александр Гвоздик владел чемпионским поясом WBC, в декабре 2018 г. отобрал у многолетнего лидера дивизиона канадца Адониса Стивенсона.

Напомним, 10 июня бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года решил завершить карьеру .

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