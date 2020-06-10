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Espreso.tvОбществоМеморандум с МВФ открывает для Украины финансовые возможности еще на 2,7 млрд евро, - Шмыгаль

Меморандум с МВФ открывает для Украины финансовые возможности еще на 2,7 млрд евро, - Шмыгаль

Макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму 1,7 млрд евро, а также $1 млрд от Всемирного банка может стать доступной для Украины после поступления транша от МВФ

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он заявил, что меморандум с Международным валютным фондом позволит Украине дополнительно получить $2,7 млрд помощи.

Премьер подчеркнул, что меморандум с МВФ открывает для Украины дополнительные финансовые возможности.

"К этому траншу также привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму 1,7 млрд евро, а также $1 млрд от Всемирного банка. Эти средства существенно усилят экономическую состоятельность страны и позволят спокойно пройти период кризиса", - отметил Шмыгаль.

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