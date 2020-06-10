Меморандум с МВФ открывает для Украины финансовые возможности еще на 2,7 млрд евро, - Шмыгаль
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
Он заявил, что меморандум с Международным валютным фондом позволит Украине дополнительно получить $2,7 млрд помощи.
Премьер подчеркнул, что меморандум с МВФ открывает для Украины дополнительные финансовые возможности.
"К этому траншу также привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму 1,7 млрд евро, а также $1 млрд от Всемирного банка. Эти средства существенно усилят экономическую состоятельность страны и позволят спокойно пройти период кризиса", - отметил Шмыгаль.
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Напомним, в ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
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Первый транш новой кредитной программы stand-by, которую сегодня ночью по Киеву утвердил Совет директоров Международного валютного фонда для Украины, уже прислали на счета украинского правительства, сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.
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