Лидер "Ювентуса" требует от клуба безумной зарплаты
10 июня, 2020, 20:26
Аргентинский хавбек Пауло Дибала продолжает переговоры по новому контракту с "Ювентусом"
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, стороны еще далеки от успешного завершения переговоров из-за финансовых запросов аргентинца. Дибала хочет получать в "Юве" 15 млн евро в год, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А.
Сейчас Дибала зарабатывает 7,3 млн евро в год. Руководство "Ювентуса" готово поднять форварду зарплату максимум до 11-12 млн.
В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 72 млн евро.
- 18 мая сообщалось, что атакующий хавбек туринского "Ювентуса" Дибала подпишет новое соглашение с итальянским клубом .
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