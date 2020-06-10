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Espreso.tvСпортЛидер "Ювентуса" требует от клуба безумной зарплаты

Лидер "Ювентуса" требует от клуба безумной зарплаты


фото: Getty Images
Аргентинский хавбек Пауло Дибала продолжает переговоры по новому контракту с "Ювентусом"

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны еще далеки от успешного завершения переговоров из-за финансовых запросов аргентинца. Дибала хочет получать в "Юве" 15 млн евро в год, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

Сейчас Дибала зарабатывает 7,3 млн евро в год. Руководство "Ювентуса" готово поднять форварду зарплату максимум до 11-12 млн.

В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 72 млн евро.

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