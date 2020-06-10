Киев не может открыть бассейны, рестораны и детские лагеря, - Кличко
Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Хочу отметить, что показатель количества больных 100 тісяч жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений. Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано", - заявил мэр.
Кличко отметил, что в случае, если этот критерий превысит 24 больных на 100 тыс. населения, город будет вынужден вернуться к ограничениям.
"Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так!" - отметил мэр.
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