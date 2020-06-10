Киев не может открыть бассейны, рестораны и детские лагеря, - Кличко

10 июня, 2020, 12:28

По словам Виталия Кличко, количество больных на 100 тыс. населения увеличилось до 15, что больше, чем критерий Минздрава для ослабления карантина

Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Хочу отметить, что показатель количества больных 100 тісяч жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений. Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано", - заявил мэр.

Кличко отметил, что в случае, если этот критерий превысит 24 больных на 100 тыс. населения, город будет вынужден вернуться к ограничениям.

"Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так!" - отметил мэр.

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