Курт Волкер: Зеленскому надо заняться укреплением государства, а не политическими преследованиями
Он посоветовал Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.
"Выбор, кого преследовать, - это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение - строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", - пишет Волкер.
With everyone guilty of something, the choice of whom to prosecute is a political decision. A better decision: build national unity in face of #Russian aggression in #Donbas and #Crimea , as Zelenskyy said in Aug 24 speech. #Ukraine @AmbDanFried @cepa https://t.co/MuFxi2tAWQ- Kurt Volker (@kvolker) June 10, 2020
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- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко.
- Впоследствии Порошенко прибыл в Офис генпрокурора.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал попытку ему объявить подозрение "преследованием оппозиции".
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