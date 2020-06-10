Корабль SpaceX может вернуться на Землю через месяц-два, - NASA

10 июня, 2020, 18:17

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернется на Землю через 2 месяца

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя администратора по исследованиям в NASA Кен Бауэрсокс, передает spacenews .

По словам Бауэрсокса, который следит за состоянием космического корабля с момента его запуска, поскольку полет идет по плану и астронавты чувствуют себя хорошо, миссию "Демо-2" решили продолжить. Изначально планировалось, что корабль вернется на Землю через 2 недели.

"В Crew Dragon все очень хорошо, поэтому мы считаем, что экипажу целесообразно остаться там на месяц-два", - пояснил он.

Бауэрсокс отметил, что дата возвращения Crew Dragon зависит от нескольких факторов, в частности погодных условий в месте приземления корабля.

SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила корабль с людьми в космос.

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