Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 50 тысяч
Об этом сообщает CNN .
Согласно данным Управления национальной статистики (ONS) Англии и Уэльса, Национального архива Шотландии и Агентства статистики и исследований Северной Ирландии состоянию на конец мая, минимум 50 413 человек умерли, Covid-19 занесен в их свидетельство о смерти.
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Великобритания занимает второе место по количеству смертей от коронавируса в мире. Первое место занимают США, в которых погибли более 111 000 человек.
В Великобритании официально зарегистрировано 288 834 случаев коронавируса.
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