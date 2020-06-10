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Espreso.tvОбществоКоличество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 50 тысяч

Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 50 тысяч


фото: reuters
В Великобритании число умерших после заражения коронавирусом превысило отметку в 50 тысяч

Об этом сообщает CNN .

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS) Англии и Уэльса, Национального архива Шотландии и Агентства статистики и исследований Северной Ирландии состоянию на конец мая, минимум 50 413 человек умерли, Covid-19 занесен в их свидетельство о смерти.

Читайте также: Индия догоняет топ-5 мировых центров заболевания, Северная Америка опередила Европу по количеству инфицированных. 

Великобритания занимает второе место по количеству смертей от коронавируса в мире. Первое место занимают США, в которых погибли более 111 000 человек.

В Великобритании официально зарегистрировано 288 834 случаев коронавируса.

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