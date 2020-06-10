Кабмин выделил почти 3 млрд грн на пособие по безработице, - Минэкономики
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Сегодня, 10 июня, на заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2, 97 млрд грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе", - говорится в сообщении.
По словам министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, правительство предпринимает все возможные действия, чтобы сохранить рабочие места.
"Но реальность такова, что карантинные меры негативно влияют на рынок труда и количество безработных увеличивается. Для того чтобы люди получали помощь своевременно и в том объеме, который предусмотрен законом, сегодняшнее решение правительства о дополнительном финансировании является крайне важным", - сказал Петрашко.
- Напомним, 27 апреля Кабинет министров Украины принял решение о направлении дополнительных 6 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
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