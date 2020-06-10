 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин выделил почти 3 млрд грн на пособие по безработице, - Минэкономики

Кабмин выделил почти 3 млрд грн на пособие по безработице, - Минэкономики

Кабинет министров Украины принял решение о направлении дополнительных 2, 97 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня, 10 июня, на заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2, 97 млрд грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе", - говорится в сообщении.

По словам министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, правительство предпринимает все возможные действия, чтобы сохранить рабочие места.

"Но реальность такова, что карантинные меры негативно влияют на рынок труда и количество безработных увеличивается. Для того чтобы люди получали помощь своевременно и в том объеме, который предусмотрен законом, сегодняшнее решение правительства о дополнительном финансировании является крайне важным", - сказал Петрашко.

  • Напомним, 27 апреля Кабинет министров Украины принял решение о направлении дополнительных 6 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

больше новостей

10 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать