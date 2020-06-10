Грозы на западе и до +35 на остальной территории: погода на 11 июня

10 июня, 2020, 12:52

11 июня антициклон приведет к жаркой погоде на большей части территории Украины, до +33 .. + 35, на западе - грозы, до +28

Какой будет погода в четверг, 11 июня, рассказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

"Четверг в Украине как-то особо не изменится. Синоптически. Над западными областями будет зависать называемая синоптиками линия восхождения - место образования грозовых хмар.И при такой синоптической ситуации вдоль этой линии скапливаются кучево-дождевые облака, выпадают дожди и гремят грозы. Местами дожди переходят в ливни и могут возникать шквалы. Вот такая ситуация будет завтра над Западом Украины", - рассказала Наталья.

Над Черным морем - циклон Octavia, который повлечет дожди в Турции и Крыму.

На остальной территории Украины - область повышенного атмосферного давления, сухая ясная погода.

Жара 11 июня в Украине будет доминировать, днем +29 + 35 градусов, на Западе свежее, + 24 + 28 градусов. В ночные часы ожидается + 17 + 22 градуса, в западных областях + 13 + 18 градусов.

Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве в четверг + 31 +33 градуса, без осадков.

"Ослабление жары и увеличение дождей - ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня. Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха", - отметила синоптик.

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