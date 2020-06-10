Google Maps будут предупреждать об ограничениях по поводу COVID-19
Об этом говорится в блоге Google, передает Hromadske.
Google Maps смогут отправлять оповещения об ограничении работы пограничных пунктов пропуска.
В то же время там отметили, что будут показывать ограничения, только если Google получит соответствующую информацию от местных властей.
Карты подскажут пользователям, насколько заполнены автобусы, метро или станции для пересадки.
Также в Google Maps можно будет узнать, переполнен ли вокзал и какие остановки наименее людные.
Приложение тоже будет предупреждать о масочном режиме в общественном транспорте,
Сначала обновление запустят в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США.
- В новом смартфоне Honor Play 4 Pro (суббренд Huawei) появится инфракрасный датчик, который будет измерять температуру тела человека, если телефон поднести к лицу или запястью.