Google Maps будут предупреждать об ограничениях по поводу COVID-19

Об этом говорится в блоге Google, передает Hromadske.

Google Maps смогут отправлять оповещения об ограничении работы пограничных пунктов пропуска.

В то же время там отметили, что будут показывать ограничения, только если Google получит соответствующую информацию от местных властей.

Карты подскажут пользователям, насколько заполнены автобусы, метро или станции для пересадки.

Также в Google Maps можно будет узнать, переполнен ли вокзал и какие остановки наименее людные.

Приложение тоже будет предупреждать о масочном режиме в общественном транспорте,

Сначала обновление запустят в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США.