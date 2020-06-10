 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоGoogle Maps будут предупреждать об ограничениях по поводу COVID-19

Google Maps будут предупреждать об ограничениях по поводу COVID-19

Google Maps будет извещать пользователей об ограничении в разных странах по поводу коронавируса

Об этом говорится в блоге Google, передает Hromadske.

Google Maps смогут отправлять оповещения об ограничении работы пограничных пунктов пропуска.

В то же время там отметили, что будут показывать ограничения, только если Google получит соответствующую информацию от местных властей.

Карты подскажут пользователям, насколько заполнены автобусы, метро или станции для пересадки.

Также в Google Maps можно будет узнать, переполнен ли вокзал и какие остановки наименее людные.

Приложение тоже будет предупреждать о масочном режиме в общественном транспорте,

Сначала обновление запустят в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США.

  • В новом смартфоне Honor Play 4 Pro (суббренд Huawei) появится инфракрасный датчик, который будет измерять температуру тела человека, если телефон поднести к лицу или запястью.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

10 июня, 2020 среда

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать