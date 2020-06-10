Футболист сборной Украины сделал эффектный голевой пас пяткой в Венгрии

10 июня, 2020, 09:46

Украинский полузащитник Иван Петряк сделал за венгерский "Фехервар" девятую голевую передачу в сезоне

Об этом сообщает Еспресо.TV.

9 июня, в матче 28-го тура чемпионата Венгрии против "Гонведа", Иван Петряк отдал голевую передачу пяткой и помог "Фехервару" выйти вперед на 4-й минуте. Однако команда украинца не удержала преимущество и сыграла в итоге вничью 1: 1.

В нынешнем сезоне Петряк сыграл за "Фехервар" 39 матчей, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

На счету 26-летнего футболиста 5 матчей в составе сборной Украины.

"Фехервар" занимает в чемпионате Венгрии второе место и отстает от "Ференцвароша", который тренирует украинец Сергей Ребров, на 8 очков.

Напомним, 9 июня сообщалось, что Сергей Ребров решил оставить "Ференцварош" и продолжить карьеру в турецком "Фенербахче".

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