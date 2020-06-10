ФСБ задержала 20-летнего жителя оккупированного Севастополя за "возбуждение ненависти и вражды"
10 июня, 2020, 15:43
Во временно оккупированном Севастополе сотрудники ФСБ задержали Андрея Кулиевича. Предварительно известно, что его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды
Об этом сообщает издание "Решетки" со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.
Сообщается, что задержанному 20 лет. Его обвиняют по статье 282 Уголовного кодекса РФ.
По информации, дома у Кулиевича провели обыск-забрали телефон и электронные носители. После этого его доставили в управление ФСБ в Симферополе.
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