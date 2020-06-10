Еще в четырех украинских СИЗО открыли платные камеры, - Минюст
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает правительственный портал.
"С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве", - сообщила Высоцкая.
Представительница Минюста отметила, что от этих услуг средства используют для ремонтов помещений следственных изоляторов, в частности в обычных (бесплатных) камерах.
Сообщается, что стоимость пребывания в камере Харьковского СИЗО за сутки составляет 1000 грн с человека за неделю - 3500 грн; за месяц - 3750 грн.
В Сумском СИЗО стоимость за сутки составляет 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн. А стоимость платной камеры Старобельского СИЗО за сутки - 750 грн; за неделю - 2600 грн; за месяц - 3000 грн.
Кроме того, в Полтавском учреждении исполнения наказаний (№ 23) стоимость за сутки составляет 600 гривен с 1 человека; за неделю - 2100 грн; за месяц - 3800 грн.
Вместе с тем после приговора суда пребывание в улучшенных камерах не предвидится.
Всего в настоящее время к проекту присоединились десять СИЗО.
- В следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями .В частности, такие появились в киевском СИЗО.
- В Черниговском следственном изоляторе появились платные камеры с улучшенными условиями.
- По состоянию на 29 мая в Киевском следственном изоляторе платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий уже воспользовались двое заключенных .
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