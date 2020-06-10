ДТЭК нарастил операционную прибыль на треть, средств на счетах увеличилось вчетверо
Об этом говорится в сообщении компании "Dragon Capita".
По сравнению с четвертым кварталом 2019 года, показатель EBITDA в ДТЭК вырос на 33%.
Рентабельность по EBITDA за предыдущий квартал была почти вдвое меньше - 8,6%, а в целом за прошлый год составила 24,6%.
Остаток средств на счетах группы ДТЭК Энерго на 1 апреля составил 1,1 млрд грн, это почти в четыре раза больше (на 276%), чем было на 1 января 2020 года.
Шахты ДТЭК в первом квартале 2020 года добыли 5,7 млн тонн угля, это почти на уровне первого квартала прошлого года. Еще 64 тыс. тонн угля компания импортировала.
Напомним, в прошлом году компания ДТЭК ВИЭ, управляющая активами холдинга в сфере возобновляемой энергетики, увеличила чистую прибыль на 119% - до 2,85 млрд грн, показатель EBITDA компании вырос на 111% - до 3,88 млрд грн. ДТЭК ВИЭ в прошлом году стал крупнейшим игроком рынка "зеленой" энергетики с долей 26%.
4 марта правительство возглавил Денис Шмыгаль, который в 2017-2019 годах занимал должности заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директора Бурштынская ТЭС, и. о заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго". Компания работает в Бурштынском энергоострове, где продает потребителям электроэнергию выше цен соседних государств.
Через две недели после назначения Шмыгаля правительство приняло решение о запрете импорта российской электроэнергии, конкурировала на рынке с электроэнергией предприятий ДТЭК. После этого в марте 2020 года цена электроэнергии в Украине выросла на 9% -22% и стала самой дорогой в Европе
В конце мая НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением. Комиссия установила, что группа путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" вызвала ценовой обвал. Кроме этого в НКРЭКУ отметили, что такое падение цен носит явно "искусственный" характер и не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины.
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- Напомним, группа ДТЭК после покупки в 2019 году "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" получила контроль над передачей и сбытом 48% всей электроэнергии в стране. Также ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех ТЭС.
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