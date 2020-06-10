До конца июня Всемирный банк предоставит $ 350 млн для Украины, - Минфин
10 июня, 2020, 17:00
Украина до конца июня получит $ 350 млн от Всемирного банка, общая сумма кредита составит $ 1 млрд
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, передает УНИАН .
"Получение положительного сигнала от МВФ дает нам возможность разблокировать сотрудничество с другими международными партнерами", - сказал министр.
Марченко отметил, что вместе с тем будет разблокировано финансирование Украины Всемирным банком.
"Речь идет о $ 1 млрд до конца года. До конца июня мы получим $ 350 млн", - сообщил министр.
- Напомним, Европейская комиссия перечислила Украине € 500 млн.
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