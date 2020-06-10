Дело Суркисов: Минюст проиграл обжалование решения по депозитам оффшоров на $ 257 млн
Об этом в Facebook сообщил лидер партии "Демократична Сокира" Антон Швец из под здания суда, где проводил митинг в поддержку позиции ПриватБанка.
Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 об обязательствах Приватбанка выполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорами братьев Суркисов на сумму около $ 257 млн.
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"Как и ожидалось супер профи юристы Малюськи проиграли апелляцию по делу Суркисов сегодня. Обещание министра юстиции, что он все сделает по нормальному, так и осталось обещанием", - отметил политик.
Он заявил, что министр Малюська "прямо сейчас подводит топ-менеджмент ПриватуБанку под статью".
От трех до пяти лет заключения грозит работникам госбанка, которые не отдают деньги налогоплательщиков фирмам братьев Суркисов.
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"Демократическая Сокира" провела митинг под зданием апелляционного суда города Киева. В партии считают, что государственный исполнитель с заведомо подложными документами давит на госбанк с целью вывести из него деньги Суркисам.
В ПриватБанке заявили, что готовятся к подаче кассационной жалобы на решение апелляционного суда.
"Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Кабинета министров, оставил решение Печерского райсуда в силе. Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрению данного дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначно практика - определение об обеспечении иска не может подменять решения спора по существу" , - прокомментировал юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев решение суда, передает "ЗН".
Фотографии с митинга партии "Демократическая Сокира" под Апелляционным судом:
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Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
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15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
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Впоследствии министр юстиции Денис малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
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В конце мая в национализированном ПриватБанка заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .
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Уже 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
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