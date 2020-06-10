Дело Суркисов: Минюст проиграл обжалование решения по депозитам оффшоров на $ 257 млн

10 июня, 2020, 15:13

Апелляционный суд Киева отклонил Минюсту на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года

Об этом в Facebook сообщил лидер партии "Демократична Сокира" Антон Швец из под здания суда, где проводил митинг в поддержку позиции ПриватБанка.

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 об обязательствах Приватбанка выполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорами братьев Суркисов на сумму около $ 257 млн.

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"Как и ожидалось супер профи юристы Малюськи проиграли апелляцию по делу Суркисов сегодня. Обещание министра юстиции, что он все сделает по нормальному, так и осталось обещанием", - отметил политик.

Он заявил, что министр Малюська "прямо сейчас подводит топ-менеджмент ПриватуБанку под статью".

От трех до пяти лет заключения грозит работникам госбанка, которые не отдают деньги налогоплательщиков фирмам братьев Суркисов.

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"Демократическая Сокира" провела митинг под зданием апелляционного суда города Киева. В партии считают, что государственный исполнитель с заведомо подложными документами давит на госбанк с целью вывести из него деньги Суркисам.

В ПриватБанке заявили, что готовятся к подаче кассационной жалобы на решение апелляционного суда.

"Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Кабинета министров, оставил решение Печерского райсуда в силе. Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрению данного дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначно практика - определение об обеспечении иска не может подменять решения спора по существу" , - прокомментировал юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев решение суда, передает "ЗН".

Фотографии с митинга партии "Демократическая Сокира" под Апелляционным судом:

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанка заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .

Уже 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

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