Дело генерала СБУ Шайтанова: суд оставил под стражей до 8 августа подозреваемого в госизмене
10 июня, 2020, 15:15
Шевченковский суд Киева оставил под стражей до 8 августа генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова
Об этом передает hromadske.
Судья Шевченковского суда Киева продлил до 8 августа срок содержания под стражей генералу-майору СБУ Валерию Шайтанову, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов на территории Украины, без возможности внесения залога.
Адвокаты говорят, что будут обжаловать решение.
Отмечается, сторона обвинения просила продлить меру пресечения содержание под стражей, подчеркивая тяжесть преступления, в котором подозревают Шайтанова.
- Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова. Говорили о задокументированных встречах с полковником ФСБ за рубежом и подготовке покушения на Адама Осмаева.
- Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток .
- Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" из записей о сбивании малайзийского Boeing.
- Киевский апелляционный суд оставил под стражей по 12 июня генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова.
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