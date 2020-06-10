 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалДело генерала СБУ Шайтанова: суд оставил под стражей до 8 августа подозреваемого в госизмене

Дело генерала СБУ Шайтанова: суд оставил под стражей до 8 августа подозреваемого в госизмене

Шевченковский суд Киева оставил под стражей до 8 августа генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова

Об этом передает hromadske.

Судья Шевченковского суда Киева продлил до 8 августа срок содержания под стражей генералу-майору СБУ Валерию Шайтанову, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов на территории Украины, без возможности внесения залога.

Адвокаты говорят, что будут обжаловать решение.

Отмечается, сторона обвинения просила продлить меру пресечения содержание под стражей, подчеркивая тяжесть преступления, в котором подозревают Шайтанова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

больше новостей

10 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать