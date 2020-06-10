Дело генерала СБУ Шайтанова: суд оставил под стражей до 8 августа подозреваемого в госизмене

10 июня, 2020, 15:15

Шевченковский суд Киева оставил под стражей до 8 августа генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова

Об этом передает hromadske.

Судья Шевченковского суда Киева продлил до 8 августа срок содержания под стражей генералу-майору СБУ Валерию Шайтанову, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов на территории Украины, без возможности внесения залога.

Адвокаты говорят, что будут обжаловать решение.

Отмечается, сторона обвинения просила продлить меру пресечения содержание под стражей, подчеркивая тяжесть преступления, в котором подозревают Шайтанова.

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