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Espreso.tvОбществоДело экс-заместителя Кличко Слончака об избиении полицейского передали в суд

Дело экс-заместителя Кличко Слончака об избиении полицейского передали в суд

Дело экс-заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, которого подозревают в нанесении травм правоохранителю, передали в суд

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, во время оформления работниками патрульной полиции административного протокола в отношении женщины-водителя в ситуацию вмешался пассажир. Мужчина нанес одному из правоохранителей телесные повреждения.

Сейчас обвинительный акт в отношении мужчины направлен в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

 

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