Дело экс-заместителя Кличко Слончака об избиении полицейского передали в суд
10 июня, 2020, 14:25
Дело экс-заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, которого подозревают в нанесении травм правоохранителю, передали в суд
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Согласно материалам следствия, во время оформления работниками патрульной полиции административного протокола в отношении женщины-водителя в ситуацию вмешался пассажир. Мужчина нанес одному из правоохранителей телесные повреждения.
Сейчас обвинительный акт в отношении мужчины направлен в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя главы КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского.
- Нацполиция возбудила уголовное дело в отношении Слончака по статье о насилии в отношении правоохранителя.
- Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака.
- 27 апреля в сети появилось видео инцидента с участием на тот момент заместителя председателя КГГА Владимира Слончак и патрульных полицейских.
- Слончак отрицает свое нападение на полицейского.
- Слончака отправили под ночной домашний арест за нападение на полицейского.
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