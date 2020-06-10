Далай-лама выпустил первый трек с нового альбома мантр
Об этом сообщает Associated Press .
"(Во время работы над альбомом Далай-лама - ред.) говорил о том, как музыка может помочь людям способами, в которые не может помочь он, она может преодолеть все различия и вернуть нас к нашей истинной природе и чистосердечности", - рассказывает Кунин.
Идею записать музыкальный альбом представителям Далай-ламы предложила музыкант Джунел Кунин еще пять лет назад. Со второй попытки он согласился. Так и была создана необычная коллаборация: мантры и наставления Далай-ламы под музыкальный аккомпанемент. В работе женщине помогал ее муж Авраам - тоже музыкант и продюсер.
Один из треков "внутреннего мира" под названием "Сочувствие" ( "Compassion") уже выложили онлайн.
К записи альбома присоединилась и бенгальская певица и обладательница премии "Грэмми" Ануушка Шанкар. Она исполнила трек, посвященный чествованию матерей.
Деньги, заработанные на продаже альбома "Внутренний мир" Далай-ламы, планируют передать организациям, которые занимаются исследованием в области так называемой созерцательной науки (contemplative science).
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