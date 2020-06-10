Далай-лама выпустил первый трек с нового альбома мантр

10 июня, 2020, 15:25

Музыкант и практик-буддист Джунел Кунин записала вместе с Далай-ламой музыкальный альбом

Об этом сообщает Associated Press .

"(Во время работы над альбомом Далай-лама - ред.) говорил о том, как музыка может помочь людям способами, в которые не может помочь он, она может преодолеть все различия и вернуть нас к нашей истинной природе и чистосердечности", - рассказывает Кунин.

Идею записать музыкальный альбом представителям Далай-ламы предложила музыкант Джунел Кунин еще пять лет назад. Со второй попытки он согласился. Так и была создана необычная коллаборация: мантры и наставления Далай-ламы под музыкальный аккомпанемент. В работе женщине помогал ее муж Авраам - тоже музыкант и продюсер.

Один из треков "внутреннего мира" под названием "Сочувствие" ( "Compassion") уже выложили онлайн.