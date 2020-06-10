 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДалай-лама выпустил первый трек с нового альбома мантр

Далай-лама выпустил первый трек с нового альбома мантр


фото: ap
Музыкант и практик-буддист Джунел Кунин записала вместе с Далай-ламой музыкальный альбом

Об этом сообщает Associated Press .

"(Во время работы над альбомом Далай-лама - ред.) говорил о том, как музыка может помочь людям способами, в которые не может помочь он, она может преодолеть все различия и вернуть нас к нашей истинной природе и чистосердечности", - рассказывает Кунин.

Идею записать музыкальный альбом представителям Далай-ламы предложила музыкант Джунел Кунин еще пять лет назад. Со второй попытки он согласился. Так и была создана необычная коллаборация: мантры и наставления Далай-ламы под музыкальный аккомпанемент. В работе женщине помогал ее муж Авраам - тоже музыкант и продюсер.

Один из треков "внутреннего мира" под названием "Сочувствие" ( "Compassion") уже выложили онлайн.

К записи альбома присоединилась и бенгальская певица и обладательница премии "Грэмми" Ануушка Шанкар. Она исполнила трек, посвященный чествованию матерей.

Деньги, заработанные на продаже альбома "Внутренний мир" Далай-ламы, планируют передать организациям, которые занимаются исследованием в области так называемой созерцательной науки (contemplative science).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

больше новостей

10 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать