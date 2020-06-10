Был потрясающим бойцом: Тренер Гвоздика отреагировал на решение боксера завершить карьеру

10 июня, 2020, 11:21

Американский тренер Александра Гвоздика Тедди Аталас назвал украинца, который завершил карьеру, потрясающим бойцом

Об этом сообщает ESPN.

По словам Тедди Атласа, который в свое время тренировал Майка Тайсона, он не собирался восстанавливать карьеру, однако согласился сделать это, пообщавшись с Александром Гвоздиком.

"Все, что вам нужно знать, это то, что я не планировал возвращаться к тренерской работе. Я сделал это только потому, каким человеком Гвоздик был. Он был потрясающим бойцом, бронзовым призером Олимпийских игр, завоевал титул чемпиона мира. Но опять же таки, мое решение тренировать его сложилось после того, как я несколько дней был у него в гостях. я увидел, какой Гвоздик человек, отец и муж ", - сказал Атлас.

Также он назвал идеальным бой украинца против канадца Адониса Стивенсона, у которого он в 2018 году отвоевал титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

"Он бился так идеально, насколько это было возможно. Он показал все, что нужно было показать, чтобы стать чемпионом мира", - сказал Атлас.

Последний поединок Гвоздик провел 19 октября 2019 г. и проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву в бою за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Александр Гвоздик владел чемпионским поясом WBC, в декабре 2018 г. отобрал у многолетнего лидера дивизиона канадца Адониса Стивенсона.

Напомним, 10 июня бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года решил завершить карьеру .

Менеджер Александра Гвоздика Эгис Климас заявил, что украинец оставил бокс ради бизнеса.

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