Бронеавтомобиль КрАЗ-Спартан спас жизнь десяти военнослужащим на Донбассе

10 июня, 2020, 13:02

Бронеавтомобиль КрАЗ-Спартан Национальной гвардии Украины в районе ПК Авдеевского коксохимического завода подорвался на мине. В машине находились 10 бойцов одного из подразделений НГУ. Все они, благодаря защите "Спартана", остались живы, но получили травмы различной степени тяжести

"При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Как установлено, 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль КрАЗ-Спартан подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.

Эту новость распространили на многочисленных Интерет-ресурсах. В ее обсуждении приняли участие военнослужащие, военные эксперты, рядовые пользователи. Общее во всех сообщениях - это акцент на высокую степень защиты бронеавтомобиля, на его надежность и безопасность:

Руслан Смещук

- Похоже, что Спартан - отличная машина. Пишут, что была закладка до 10 кг без оболочки, в тротиловом эквиваленте. Все выжили, хоть и ранены.

Юрий Бутусов :

Благодаря защите "Спартана", бойцы остались в живых ...

Михаил Жирохов:

КрАЗ -Спартан спас жизни.

Сведения о том, как армейская техника КрАЗ спасает жизни военнослужащим в зоне ООС систематически поступают на "АвтоКрАЗ". Жизнь и реальные события дают технике военного назначения объективную оценку, потому что КрАЗы несут свою службу исправно: защищают своей броней на линии огня, перевозят личный состав, амуницию, спецоборудования и много других грузов, доставляют населению продовольствие.