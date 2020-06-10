Бронеавтомобиль КрАЗ-Спартан спас жизнь десяти военнослужащим на Донбассе
"При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Как установлено, 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль КрАЗ-Спартан подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.
Эту новость распространили на многочисленных Интерет-ресурсах. В ее обсуждении приняли участие военнослужащие, военные эксперты, рядовые пользователи. Общее во всех сообщениях - это акцент на высокую степень защиты бронеавтомобиля, на его надежность и безопасность:
- Похоже, что Спартан - отличная машина. Пишут, что была закладка до 10 кг без оболочки, в тротиловом эквиваленте. Все выжили, хоть и ранены.
Благодаря защите "Спартана", бойцы остались в живых ...
Михаил Жирохов:
КрАЗ -Спартан спас жизни.
Сведения о том, как армейская техника КрАЗ спасает жизни военнослужащим в зоне ООС систематически поступают на "АвтоКрАЗ". Жизнь и реальные события дают технике военного назначения объективную оценку, потому что КрАЗы несут свою службу исправно: защищают своей броней на линии огня, перевозят личный состав, амуницию, спецоборудования и много других грузов, доставляют населению продовольствие.
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