Боксер, который отобрал чемпионский титул у украинца, перешел в ММА
Об этом сообщает французский промоушен MMA ARES FC.
Компания, которая проводит турниры по смешанным единоборствам, объявила, что бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) Хаcсан Ндамом Нджикам перешел в ММА и подписал контракт с ARES FC.
"Почему Хаcсан стал частью ARES? Правильно будет спросить, как мы могли бы не подписать с ним контракт? Целью ARES является развивать африканские и европейские таланты, а контракт с Хаcсаном сыграет свою роль в мире боевых искусств. Он начал боксировать еще в Камеруне и доказал всему миру, что может подняться на высокий уровень. его решение перейти в ММА раз поможет ему в этом. Уверен, в его целях быть номером 1", - сказал исполнительный спортивный менеджер ARES Фернандо Лопес.
В мае 2012 года Нджикам победил украинца Максима Бурсака по очкам и получил титул "временного" чемпиона мира в среднем весе.
- Напомним, 31 мая Дерек Чисора заявил, что откажется от боя с Александром Усиком и перейдет в MMA, если с поединком и в дальнейшем не будет определенности.
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