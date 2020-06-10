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Espreso.tvСпортБоксер, который отобрал чемпионский титул у украинца, перешел в ММА

Боксер, который отобрал чемпионский титул у украинца, перешел в ММА


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в среднем весе француз Хаcсан Ндамом Нджикам оставил бокс ради смешанных единоборств

Об этом сообщает французский промоушен MMA ARES FC.

Компания, которая проводит турниры по смешанным единоборствам, объявила, что бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) Хаcсан Ндамом Нджикам перешел в ММА и подписал контракт с ARES FC.

"Почему Хаcсан стал частью ARES? Правильно будет спросить, как мы могли бы не подписать с ним контракт? Целью ARES является развивать африканские и европейские таланты, а контракт с Хаcсаном сыграет свою роль в мире боевых искусств. Он начал боксировать еще в Камеруне и доказал всему миру, что может подняться на высокий уровень. его решение перейти в ММА раз поможет ему в этом. Уверен, в его целях быть номером 1", - сказал исполнительный спортивный менеджер ARES Фернандо Лопес.

В мае 2012 года Нджикам победил украинца Максима Бурсака по очкам и получил титул "временного" чемпиона мира в среднем весе.

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